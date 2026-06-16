Отсутствием «Метеора», который курсирует между Братском и Иркутском, заинтересовался Следственный комитет

Ранее областной минтранс сообщал, что движение «Метеора» может возобновиться в июле. В прошлые годы он начинал курсировать с июня. В этом году из-за недостатка бюджетных средств на субсидирование перевозок пассажиров между Иркутском и Братском по воде, теплоход пока не запускали. Ожидается, что после внесения поправок в бюджет Приангарья Заксобранием 17 июня начнутся конкурсные процедуры, которые должны будут определить подрядчика по осуществлению рейсов «Метеора» по маршруту «Братск — Иркутск» и обратно.