Отсутствием «Метеора», который курсирует между Братском и Иркутском, заинтересовался Следственный комитет

Доследственную проверку начал следственный отдел по Октябрьскому району Иркутска. Причина в том, что маршрут «Метеора» пролегает через несколько населенных пунктов Братского района. До некоторых в летнее время добраться можно исключительно по воде. Таким образом, сейчас их жители отрезаны от «большой земли».
Следователями СК опрашиваются должностные лица, ответственные за организацию движения пассажирского теплохода, изучается необходимая документация. По результатам проверки будет принято правовое решение, — уточняется в сообщении регионального Следкома.
Ранее областной минтранс сообщал, что движение «Метеора» может возобновиться в июле. В прошлые годы он начинал курсировать с июня. В этом году из-за недостатка бюджетных средств на субсидирование перевозок пассажиров между Иркутском и Братском по воде, теплоход пока не запускали. Ожидается, что после внесения поправок в бюджет Приангарья Заксобранием 17 июня начнутся конкурсные процедуры, которые должны будут определить подрядчика по осуществлению рейсов «Метеора» по маршруту «Братск — Иркутск» и обратно.