Апелляция не помогла: хабаровчанин проведет за решёткой 23 года

Апелляционным военным судом оставлен без изменений приговор 1-го Восточного окружного военного суда в отношении уроженца г. Хабаровска, признанного виновным в государственной измене, сообщает пресс-служба УФСБ России по Хабаровскому краю.
«Решением суда злоумышленник приговорён к 23 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, первые 7 из которых в тюрьме, и штрафу в размере 400 тысяч рублей», — говорится в сообщении.
В результате проведенных оперативно-розыскных и следственных мероприятий УФСБ России по Хабаровскому краю установлено, что осужденный, выступая против политического строя Российской Федерации, демонстрируя крайне негативное и враждебное отношение к проведению Российской Федерацией специальной военной операции на территории Украины, инициативно через мессенджер «Telegram» (16+) установил и поддерживал связь с представителями спецслужб Украины для выполнения разведывательных заданий по сбору сведений о деятельности правоохранительных органов, региональных силовых ведомств и их сотрудников, которые могли быть использованы против безопасности Российской Федерации. Кроме того, хабаровчанин в составе преступной группы осуществил подготовку к совершению террористического акта на одном из предприятий Хабаровского края.
Изложенная противоправная деятельность была пресечена сотрудниками УФСБ России по Хабаровскому краю.
В ходе проведенных следственных и оперативных мероприятий по местам жительства участников группы изъяты: самодельное взрывное устройство, элементы для изготовления зажигательных устройств, а также амуниция, которую они планировали применить в ходе осуществления террористического акта.
Уголовное дело по ст. 275 УК РФ (государственная измена), ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ (приготовление к совершению группой лиц по предварительному сговору террористического акта), ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма, совершенное с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»), ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконное хранение взрывчатых устройств), ч. 1 ст. 223.1 УК РФ (незаконное изготовление взрывчатых веществ) возбуждено и расследовалось следователями УФСБ России по Хабаровскому краю.
Приговор вступил в законную силу.