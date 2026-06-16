Апелляция не помогла: хабаровчанин проведет за решёткой 23 года

В результате проведенных оперативно-розыскных и следственных мероприятий УФСБ России по Хабаровскому краю установлено, что осужденный, выступая против политического строя Российской Федерации, демонстрируя крайне негативное и враждебное отношение к проведению Российской Федерацией специальной военной операции на территории Украины, инициативно через мессенджер «Telegram» (16+) установил и поддерживал связь с представителями спецслужб Украины для выполнения разведывательных заданий по сбору сведений о деятельности правоохранительных органов, региональных силовых ведомств и их сотрудников, которые могли быть использованы против безопасности Российской Федерации. Кроме того, хабаровчанин в составе преступной группы осуществил подготовку к совершению террористического акта на одном из предприятий Хабаровского края.