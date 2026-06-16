Сборная России возглавила медальный зачет турнира по дзюдо памяти Владимира Гулидова

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В соревнованиях, прошедших в Красноярске, приняли участие 244 спортсмена до 21 года из десяти стран.
Во Дворце спорта имени Ивана Ярыгина медали в 14 весовых категориях разыграли юниоры и юниорки из Армении, Азербайджана, Беларуси, Кыргызстана, Молдовы, Монголии, Таджикистана, Узбекистана, Франции, а также разных регионов России.
Россияне завоевали 39 медалей, из которых 12 золотых, 11 серебряных и 16 бронзовых. Российские дзюдоисты уступили соперникам только в двух весовых группах: в категории до 52 кг победу праздновала представительница Узбекистана, а в весе до 57 кг лучшей была спортсменка из Таджикистана. Дважды сборная России занимала весь пьедестал почета — по итогам выступления юниоров до 81 кг и у юниорок до 78 кг, отмечает пресс-служба крайспорта.
На счету представителей Красноярского края две медали. Бронзовыми призерами турнира стали Ярослав Веселенко (до 66 кг) и Валерия Соловей (до 78 кг).
На втором месте по количеству медалей команда Узбекистана, выигравшая одно золото и четыре бронзы. Замкнула тройку лидеров сборная Таджикистана, у которой по одной золотой и бронзовой награде.