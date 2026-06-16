Сборная России возглавила медальный зачет турнира по дзюдо памяти Владимира Гулидова

Россияне завоевали 39 медалей, из которых 12 золотых, 11 серебряных и 16 бронзовых. Российские дзюдоисты уступили соперникам только в двух весовых группах: в категории до 52 кг победу праздновала представительница Узбекистана, а в весе до 57 кг лучшей была спортсменка из Таджикистана. Дважды сборная России занимала весь пьедестал почета — по итогам выступления юниоров до 81 кг и у юниорок до 78 кг, отмечает пресс-служба крайспорта.