Житель Хабаровского края связался со спецслужбами Украины и готовил теракт

В Хабаровском крае вступил в силу приговор по делу о государственной измене и подготовке теракта. Жителя региона приговорили к 23 годам лишения свободы, сообщили в краевой прокуратуре.
Суд установил, что с февраля по декабрь 2022 года осуждённый вместе с другими людьми вышел на связь с представителями спецслужб Украины. По их заданию он передавал сведения о расположении военных объектов, техники и данные о сотрудниках правоохранительных органов.
Кроме того, фигуранты готовили поджог выбранного объекта и последующее хищение оружия. Для этого они приобрели экипировку и изготовили самодельное взрывное устройство. Также осуждённый разместил в одной из групп публикацию с призывами к террористической деятельности.
Уголовное дело расследовало УФСБ России по Хабаровскому краю. Мужчину признали виновным по статьям о государственной измене, приготовлении к террористическому акту, публичных призывах к терроризму, незаконном изготовлении взрывчатых веществ и незаконных действиях со взрывчатыми веществами.
Суд назначил ему 23 года лишения свободы: первые семь лет он проведёт в тюрьме, оставшийся срок — в колонии строгого режима. Также назначен штраф 400 тысяч рублей и запрет на два года заниматься деятельностью, связанной с размещением материалов в интернете. Апелляционный военный суд оставил приговор в силе.