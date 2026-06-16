Житель Хабаровского края связался со спецслужбами Украины и готовил теракт

Суд назначил ему 23 года лишения свободы: первые семь лет он проведёт в тюрьме, оставшийся срок — в колонии строгого режима. Также назначен штраф 400 тысяч рублей и запрет на два года заниматься деятельностью, связанной с размещением материалов в интернете. Апелляционный военный суд оставил приговор в силе.