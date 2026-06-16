Унижение Израиля и США: победа Ирана в войне поменяла расклад сил в мире

«Те результаты, которые есть сейчас, вероятнее всего, войдут в финальное соглашение. Они свидетельствуют о том, что планы США и Израиля провалились, Иран фактически выходит победителем из данной фазы противостояния, так как те условия, которые были озвучены, лучше для Ирана, чем ситуация до начала военных действий. Фактически, Иран улучшает свою позицию», — отметил Шаповалов.