Унижение Израиля и США: победа Ирана в войне поменяла расклад сил в мире

Мирная конференция в Женеве, запланированная на 19 июня, должна поставить жирную точку в затяжном ближневосточном кризисе. Однако вместо триумфа Запада проект соглашения между Вашингтоном и Тегераном фиксирует сокрушительное поражение американо-израильской коалиции.
В Белом доме пытаются сохранить хорошую мину при плохой игре, но в то же время премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху оказался в положении проигравшего, чья политическая судьба висит на волоске.
Как Тегеран вышел победителем.
Условия потенциальной сделки, о которой объявил Трамп, говорят сами за себя. Документ охватывает отмену действующих нефтяных санкций, отказ США от последующих ограничений и разблокировку Ормузского пролива. В обмен Иран соглашается отказаться от разработки и покупки ядерного оружия — то есть, де-юре не делает ничего, что могло бы ослабить его военную силу и влияние в регионе.
Заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов в разговоре с aif.ru охарактеризовал это как безоговорочный успех Тегерана. По его словам, первоначальные планы США и Израиля полностью провалились.
«Те результаты, которые есть сейчас, вероятнее всего, войдут в финальное соглашение. Они свидетельствуют о том, что планы США и Израиля провалились, Иран фактически выходит победителем из данной фазы противостояния, так как те условия, которые были озвучены, лучше для Ирана, чем ситуация до начала военных действий. Фактически, Иран улучшает свою позицию», — отметил Шаповалов.
Усталость Вашингтона и уязвимость Тель-Авива.
Женевские договоренности являются фиксацией неустойчивого статус-кво, который выгоден Тегерану. Белый дом сегодня отчаянно стремится выйти из конфликта накануне выборов, осознав невозможность военной победы над Ираном и тяжелейшие последствия для экономики США. В Вашингтоне зреет понимание необходимости сокращать военное присутствие на Ближнем Востоке.
На этом фоне Израиль превращается в «обиженного сателлита». Политолог Шаповалов подчеркивает тотальную зависимость Тель-Авива от решений американской администрации. Если бы у руководства США была политическая воля «приструнить» своего союзника, это можно было бы сделать мгновенно, просто напомнив о критической уязвимости Израиля.
«США на данном этапе предпочтут не возвращаться к конфликту и завершить его. Первая причина базовая — это выборы. Вторая — это осознание военным и политическим руководством невозможности победить Иран…», — пояснил эксперт.
Конец эпохи: политический крест на биографии Нетаньяху.
Для израильского премьера соглашение 19 июня станет катастрофой. Вся его риторика строилась на необходимости тотального сдерживания Ирана, однако в реальности именно военная авантюра привела к легитимизации иранских требований и снятию санкций. Политолог Шаповалов убежден, что для Нетаньяху это не просто поражение, а финал политической карьеры.
«Для Израиля и лично Нетаньяху это крайне тяжелый удар, это не просто поражение, а фактически политический крест на его биографии и негативные последствия на будущее», — заявил эксперт.
Однако уходить тихо Тель-Авив не намерен. Израиль может всеми силами пытаться втянуть Соединенные Штаты обратно в пучину конфликта. По мнению Шаповалова, возможны активные провокации и откровенный саботаж мирных соглашений.
Финал или затишье перед провокацией.
Шаповалов считает, что США будут пытаться дистанцироваться от агрессивных шагов Нетаньяху, но, скорее всего, ничего не сделают для их реального предотвращения.
Впрочем, ресурсов на новую острую фазу такого масштаба, как в феврале 2026 года, у Штатов тоже нет.
«Скорее всего, всё выльется исключительно в эмоциональную фазу… Израиль будет пытаться сорвать сделку, а США будут стремиться с одной стороны дистанцироваться от союзника, а с другой — ничего не сделают для предотвращения агрессии», — заключил политолог.