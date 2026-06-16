Нанесен удар по Нетаньяху: сделка США и Ирана стала катастрофой для Израиля

«Скорее всего, всё выльется исключительно в эмоциональную фазу. Мы это уже видели на примере того, как якобы Трамп отругал Нетаньяху. В такой же форме это может повториться. Израиль будет пытаться сорвать сделку, а США будут стремиться с одной стороны дистанцироваться от союзника, а с другой — ничего не сделают для предотвращения агрессии. В конце концов Израиль может втянуть американцев в конфликт, хотя таких масштабов, как в феврале 2026 года, Штаты себе позволить уже физически не могут. Острой фазы, к счастью, уже не будет», — резюмировал Шаповалов.