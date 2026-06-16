Боевикам ВСУ показали сущий ад под Сумами: главная новость СВО 16 июня

«Важные для ВСУ объекты там — химические производства. Прежде всего, индустриальный парк “Шостка” и завод “Импульс”, который в основном находится под землёй. Также в пригородах Шостки, в небольших сёлах, дислоцируется много высокопоставленных военных, в том числе колумбийских наёмников. Сам же завод является наиболее значимым объектом на всей линии соприкосновения», — подчеркнул координатор.