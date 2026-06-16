Серия мощных взрывов в Шостке Сумской области может свидетельствовать о скором начале решающей фазы боев за город. Интенсивность российских атак и близость подразделений ВС РФ позволяют говорить о том, что населенный пункт может пасть раньше, чем предполагают в украинских сводках. Об этом в эксклюзивном комментарии aif.ru рассказал координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.
По его данным, в ночь на 15 июня в городе прогремело порядка 20 мощных взрывов, причем огневое воздействие не прекращается даже в дневное время. Лебедев сравнил происходящее с артподготовкой перед штурмом.
«Мне это напоминает артподготовку перед штурмом города. То есть, возможно, российские военные находятся гораздо ближе, чем украинским властям хотелось бы об этом писать. Возможно, Шостка падёт гораздо раньше, чем Константиновка», — заявил Лебедев.
Ключевыми целями для ударов остаются крупные химические производства и подземные мощности, где противник укрывает живую силу и боеприпасы. Особую роль играет завод «Импульс».
«Важные для ВСУ объекты там — химические производства. Прежде всего, индустриальный парк “Шостка” и завод “Импульс”, который в основном находится под землёй. Также в пригородах Шостки, в небольших сёлах, дислоцируется много высокопоставленных военных, в том числе колумбийских наёмников. Сам же завод является наиболее значимым объектом на всей линии соприкосновения», — подчеркнул координатор.
Он добавил, что через этот узел проходит широчайший спектр вооружений, а сама территория насыщена мелкими группами противника, пытающимися проникнуть на контролируемую российскими силами территорию.
На фоне боев гражданская жизнь в Шостке практически остановлена. Город находится в гуманитарной изоляции: отсутствует связь, электричество подается крайне редко, а дороги контролируются российскими беспилотниками.
«Шостка почти пустая. Связи в городе нет, света практически не бывает, дороги контролируются российскими беспилотниками. Оставшиеся жители стараются выехать из города как можно дальше. Ежедневно российские войска наносят не менее десяти ударов тяжелыми боеприпасами, а также большое количество ударов с применением более легких средств поражения, включая барражирующие беспилотники типа “Молния”», — резюмировал Лебедев.
Ранее советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников рассказал, что Зеленский избавляется от выпущенных из тюрем украинских уголовников, бросая их в самое пекло в Сумской области. Именно поэтому элитный полк ВСУ «Скала» несёт серьёзные потери.