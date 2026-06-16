Юрист рассказала, когда и на сколько дней можно уйти в отпуск по беременности и родам

Юрист Евгения Балдина рассказала РИА Новости, что женщина может уйти в отпуск по беременности и родам на разных сроках в зависимости от обстоятельств. При обычной беременности это происходит с 30-й недели, при многоплодной — с 28-й, при проживании или работе на территории, загрязнённой радиацией, — с 27-й недели.