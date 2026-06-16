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Юрист рассказала, когда и на сколько дней можно уйти в отпуск по беременности и родам

Юрист Евгения Балдина рассказала РИА Новости, что женщина может уйти в отпуск по беременности и родам на разных сроках в зависимости от обстоятельств.

Юрист Евгения Балдина рассказала РИА Новости, что женщина может уйти в отпуск по беременности и родам на разных сроках в зависимости от обстоятельств. При обычной беременности это происходит с 30-й недели, при многоплодной — с 28-й, при проживании или работе на территории, загрязнённой радиацией, — с 27-й недели.

В случае усыновления ребёнка младше трёх месяцев отпуск предоставляется со дня усыновления.

Продолжительность отпуска также варьируется. При стандартной неосложнённой беременности он составляет 140 дней (70 дней до родов и 70 после). При осложнённых родах — 156 дней (70 до и 86 после).

При многоплодной беременности — 194 дня (84 до и 110 после). Если роды наступили на сроке от 22 до 30 недель, отпуск составляет 156 дней, считая с даты родов.

Ранее сообщалось, что эксперт рассказала о размере пенсии для никогда не работавших россиян.