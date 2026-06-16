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Доцент Ермилова предостерегла россиян от совершения покупок с чужой карты

Совершение покупки с чужой карты без разрешения владельца может быть расценено как кража или мошенничество. Об этом сообщила доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Ермилова.

Совершение покупки с чужой карты без разрешения владельца может быть расценено как кража или мошенничество. Об этом сообщила доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Ермилова.

— Если владелец счета не давал согласия на транзакцию, такие действия могут быть расценены как кража с наказанием до шести лет тюрьмы, — цитирует ее агентство «Прайм».

По словам эксперта, закон не делает исключений даже для членов семьи. Супруг и жена, родители и дети должны получать разрешение на использование чужой карты. Без этого действие может быть признано незаконным.

Чтобы избежать риска, она порекомендовала хранить переписку с разрешением владельца или оформить дополнительную карту на близкого человека. Тогда все операции станут законными, пояснила Ермилова в беседе с агентством.

Мошенники стали похищать у россиян деньги, рассылая на почту поддельные чеки о покупках. Злоумышленники предлагают гражданам «отменить транзакцию», заманивая их на фишинговый сайт. Потенциальной жертве приходит электронное письмо с чеком о покупке, которую тот на самом деле никогда не совершал.