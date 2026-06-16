Доцент Ермилова предостерегла россиян от совершения покупок с чужой карты

Мошенники стали похищать у россиян деньги, рассылая на почту поддельные чеки о покупках. Злоумышленники предлагают гражданам «отменить транзакцию», заманивая их на фишинговый сайт. Потенциальной жертве приходит электронное письмо с чеком о покупке, которую тот на самом деле никогда не совершал.