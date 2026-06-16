Убегавший от полицейских автомобилист попал в ДТП в Ачинске (видео)

«Мужчина выезжал на встречную полосу, проезжал на запрещающий сигнал светофора, не пропускал пешеходов. На улице Льва Толстого он не справился с управлением автомобиля, допустил занос и столкнулся с дорожным знаком и деревом», — рассказали в полиции.