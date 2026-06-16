Убегавший от полицейских автомобилист попал в ДТП в Ачинске (видео)

В Ачинске госавтоинспекторы задержали водителя без прав после погони, сообщает ГАИ Красноярского края.
Случай произошел в минувшие выходные. Патруль заметили автомобиль Nissan X-Trail, который вилял по дороге. Водитель проигнорировал требования об остановке и попытался скрыться, двигаться по дорогам города с высокой скоростью, грубо нарушая ПДД и создавая угрозу для других участников движения.
«Мужчина выезжал на встречную полосу, проезжал на запрещающий сигнал светофора, не пропускал пешеходов. На улице Льва Толстого он не справился с управлением автомобиля, допустил занос и столкнулся с дорожным знаком и деревом», — рассказали в полиции.
В результате ДТП 39-летний водитель не пострадал. У него имелись признаки алкогольного опьянения, но он отказался проходить освидетельствование.
На ачинца составили 15 административных материалов за различные нарушения ПДД, по одному из них суд назначил арест сроком 10 суток. А иномарку поместили на спецстоянку.
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