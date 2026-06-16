«Три богатыря» и «царица»: четыре крупных малыша родились за неделю в Приморье

С 8 по 14 июня в Приморье родились 212 детей — 110 мальчиков и 102 девочки, сообщила пресс-служба краевого правительства.
«Среди новорождённых — настоящие богатыри и красавицы: на свет появились три мальчика весом 5060, 5020 и 4260 граммов, а также девочка весом 4440 граммов», — говорится в сообщении.
По данным краевого министерства здравоохранения, 84 семьи впервые стали родителями, 63 — приветствовали второго ребёнка. 47 семей стали многодетными (третий ребёнок), ещё 14 пополнились четвёртыми и пятыми детьми. Двое родителей стали родителями шестых детей, а в двух уникальных случаях в крае родились восьмой и десятый ребёнок в семье.
В ведомстве отмечают устойчивую тенденцию к укреплению института большой семьи среди жителей Приморья.
Ранее ИА PrimaMedia сообщало, что в клиническом родильном доме № 3 во Владивостоке родилась необычно крупная малышка — её вес составил 5020 граммов. Это третий ребёнок для 37-летней жительницы краевого центра.