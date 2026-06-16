«Три богатыря» и «царица»: четыре крупных малыша родились за неделю в Приморье

По данным краевого министерства здравоохранения, 84 семьи впервые стали родителями, 63 — приветствовали второго ребёнка. 47 семей стали многодетными (третий ребёнок), ещё 14 пополнились четвёртыми и пятыми детьми. Двое родителей стали родителями шестых детей, а в двух уникальных случаях в крае родились восьмой и десятый ребёнок в семье.