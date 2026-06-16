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«Три богатыря» и «царица»: четыре крупных малыша родились за неделю в Приморье

За неделю с 8 по 14 июня в крае появились на свет 212 малышей.

Источник: PrimaMedia.ru

С 8 по 14 июня в Приморье родились 212 детей — 110 мальчиков и 102 девочки, сообщила пресс-служба краевого правительства.

«Среди новорождённых — настоящие богатыри и красавицы: на свет появились три мальчика весом 5060, 5020 и 4260 граммов, а также девочка весом 4440 граммов», — говорится в сообщении.

По данным краевого министерства здравоохранения, 84 семьи впервые стали родителями, 63 — приветствовали второго ребёнка. 47 семей стали многодетными (третий ребёнок), ещё 14 пополнились четвёртыми и пятыми детьми. Двое родителей стали родителями шестых детей, а в двух уникальных случаях в крае родились восьмой и десятый ребёнок в семье.

В ведомстве отмечают устойчивую тенденцию к укреплению института большой семьи среди жителей Приморья.

Ранее ИА PrimaMedia сообщало, что в клиническом родильном доме № 3 во Владивостоке родилась необычно крупная малышка — её вес составил 5020 граммов. Это третий ребёнок для 37-летней жительницы краевого центра.