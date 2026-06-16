Растениеводы Красноярского края получат около 490 млн рублей на полевые работы

В Красноярском крае 208 сельхозпроизводителей получат из регионального бюджета около 490 млн рублей на проведение полевых работ. Средства направят на выращивание зерновых, зернобобовых и кормовых культур, картофеля, овощей открытого грунта, а также масличных культур, кроме рапса и сои. Часть субсидий аграрии получили весной, перед посевной. Сейчас выплаты компенсируют затраты на семена, удобрения, средства защиты растений, ГСМ, зарплату работникам и другие цели, — рассказал министр сельского хозяйства края Дмитрий Воропаев. Сельхозпроизводители также смогут получить компенсацию затрат на покупку элитных семян. Отбор заявок по этому направлению начнется в августе. Кроме того, поддержка предусмотрена для аграриев, которые застраховали посевы. Они могут претендовать на субсидии на мелиорацию и доплаты за застрахованную площадь. Напомним, что 1200 человек ведут борьбу с лесными пожарами в Красноярском крае.