Хабаровчане смогут выйти на одну сцену с Олегом Газмановым

Хабаровчан приглашают принять участие в проекте «Родники. Дальний Восток», победители которого смогут выступить на одной сцене с народным артистом России Олегом Газмановым. Приём заявок уже открыт, сообщили в городской администрации.
Конкурс проводят для двух групп участников: детей и подростков от 7 до 17 лет и взрослых исполнителей. Оценивать их будут отдельно, чтобы юные вокалисты и музыканты соревновались со сверстниками, а взрослые — в своей категории.
Подать заявку нужно до 25 июня на официальном сайте проекта. После онлайн-отбора участников ждут очные прослушивания в пяти городах Дальнего Востока — Хабаровске, Владивостоке, Якутске, Чите и Благовещенске.
Финалистов выберут по итогам этих выступлений. Лучшие исполнители получат шанс выйти на сцену вместе с Олегом Газмановым.
Победителей также пригласят на всероссийские финалы «Родники-2027» и «Родники. Дети-2027». Кроме того, им обещают дальнейшую творческую поддержку от команды проекта.