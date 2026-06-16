«Самая смертоносная катастрофа»: стало известно о гибели членов экипажа после падения бомбардировщика B-52 в США

Между тем ЧП случилось и в России. В Иркутской области 15 июня упал бомбардировщик Воздушно-космических сил Ту-22М3. При инциденте пострадали четыре человека. Возникший на месте ЧП пожар спустя несколько часов удалось локализовать. Члены экипажа упавшего самолета экстренно доставлены в больницу. Они прошли необходимые медицинские обследования. Всем членам экипажа удалось катапультироваться при крушении самолета. Три человека получили ранения легкой степени тяжести. Состояние еще одного пострадавшего оценивается как средне тяжелое.