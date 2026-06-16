В квартире Дианы Шурыгиной прошёл обыск: ей грозит до шести лет тюрьмы

Напомним, история 16-летней Шурыгиной прогремела на всю страну после того, как ток-шоу «Пусть говорят» посвятила целых три программы истории о её изнасиловании. За изнасилование Дианы Шурыгиной в 2016 году был осуждён студент Семёнов из Ульяновска. После этого в социальных сетях поднялась волна протеста. Историю бурно обсуждали, выясняя, было ли преступление, или Шурыгина оклеветала Семёнова. Подробнее о том, как из изнасилования делали громкое шоу, читайте здесь на KP.RU.