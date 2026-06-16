Эксперт рассказала, как защитить личную информацию в интернете

Во время загрузки сайтов работают cookies, рекламные системы, аналитика, счетчики посещаемости. По отдельности эти данные кажутся безобидными, но вместе они позволяют идентифицировать пользователей. На основе этих данных формируется цифровой профиль пользователя. Именно поэтому после поиска товара в интернете реклама может еще долго появляться на других сайтах, в приложениях или социальных сетях, пояснила Кокова.