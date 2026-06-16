Теплоход «70 лет Победы» в Хабаровске приостановил работу до июля

Напомним, что в 2026 году пассажиропоток между Хабаровском и китайским Фуюанем вырос в шесть раз. Теплоход «70 лет Победы» перевез в мае перевез 1800 туристов, за аналогичный период прошлого года это же показатель составил 300 человек.