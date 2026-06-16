Теплоход «70 лет Победы» в Хабаровске приостановил работу до июля

Теплоход «70 лет Победы», курсирующий по маршруту Хабаровск — Фуюань, приостановил свою работу. Причиной стала техническая неисправность судна. На данный момент у туристов одна альтернатива — медленные китайские теплоходы. Устранить поломку и возобновить рейсы пообещали к началу июля, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
О проблемах с маршрутом стало известно на выходных: 13 июня «Хабводтранс» сообщил, что рейсы временно отменены.
— По техническим причинам 13 июня 2026 года отменены рейсы теплохода «70 лет Победы» Хабаровск — Фуюань и Фуюань — Хабаровск. Приносим свои извинения за доставленные неудобства, — подчеркнули в ведомстве.
Тогда сроки возобновления рейсов не уточнялись. Подробнее о том, когда теплоход вернется на линию сообщил Минтранс Хабаровского края. В министерстве отметили, что работы по обслуживанию судна планируют завершить до начала июля.
Заместитель директора «Хабводтранса» добавила, что сейчас у туристов есть альтернатива — китайские судна, курсирующие по тому же маршруту. Купившим билет на «70 лет Победы» предложили отправиться в Китай на судне «Лункэ». Правда, поездка таким рейсом продлится гораздо дольше, чем на теплоходе, собранном в Хабаровском крае.
Напомним, что в 2026 году пассажиропоток между Хабаровском и китайским Фуюанем вырос в шесть раз. Теплоход «70 лет Победы» перевез в мае перевез 1800 туристов, за аналогичный период прошлого года это же показатель составил 300 человек.