В матче Ирана с Новой Зеландией Али Немати отправил мяч в ворота из офсайда

В матче группового этапа чемпионата мира по футболу отменили гол защитника иранской сборной Али Немати, который отправил мяч в ворота команды Новой Зеландии во время штрафного удара.
Судья посчитал, что гол был забит из-за офсайда (положение «вне игры»). Это был второй мяч, попавший в ворота новозеландской сборной с начала игры. Штрафной удар был назначен в добавленное к первому тайму время.
Первый гол команды Ирана, который был учтён на матче, забил на 32-й минуте защитник Рамин Резаэян. Новозеландцам очко принёс полузащитник Элайджа Джаст (7-я минута).
Он забил ещё один гол за свою команду во втором тайме (54). На 64-й минуте иранский полузащитник Мохаммад Мохеби сравнял счет.
Напомним, ранее стало известно, что сборные Саудовской Аравии и Уругвая в матче группового этапа чемпионата мира по футболу сыграли вничью со счетом 1:1. Игра их соперников по группе G — команд Испании и Кабо-Верде — также завершилась ничьей. Эти сборные не забили в ходе матча ни одного гола.