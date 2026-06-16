В матче Ирана с Новой Зеландией Али Немати отправил мяч в ворота из офсайда

Напомним, ранее стало известно, что сборные Саудовской Аравии и Уругвая в матче группового этапа чемпионата мира по футболу сыграли вничью со счетом 1:1. Игра их соперников по группе G — команд Испании и Кабо-Верде — также завершилась ничьей. Эти сборные не забили в ходе матча ни одного гола.