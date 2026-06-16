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В матче Ирана с Новой Зеландией Али Немати отправил мяч в ворота из офсайда

В матче чемпионата мира по футболу между Ираном и Новой Зеландией судья отменил гол, забитый защитником Али Немати из офсайда.

В матче группового этапа чемпионата мира по футболу отменили гол защитника иранской сборной Али Немати, который отправил мяч в ворота команды Новой Зеландии во время штрафного удара.

Судья посчитал, что гол был забит из-за офсайда (положение «вне игры»). Это был второй мяч, попавший в ворота новозеландской сборной с начала игры. Штрафной удар был назначен в добавленное к первому тайму время.

Первый гол команды Ирана, который был учтён на матче, забил на 32-й минуте защитник Рамин Резаэян. Новозеландцам очко принёс полузащитник Элайджа Джаст (7-я минута).

Он забил ещё один гол за свою команду во втором тайме (54). На 64-й минуте иранский полузащитник Мохаммад Мохеби сравнял счет.

Напомним, ранее стало известно, что сборные Саудовской Аравии и Уругвая в матче группового этапа чемпионата мира по футболу сыграли вничью со счетом 1:1. Игра их соперников по группе G — команд Испании и Кабо-Верде — также завершилась ничьей. Эти сборные не забили в ходе матча ни одного гола.

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