Ужас в шахтах Краматорска, в городе хаос: главная новость СВО 15 июня

«Мы давно отслеживаем эвакуацию из Краматорска и Славянска. Противник предполагает, что ему придется оставить эти города. С Константиновкой они практически уже распрощались. Украина пытается заявлять в медиапространстве, что у них всё хорошо, но на самом деле это не так. Мы как шли вперед, так и идем», — заявил Гагин.