Ужас в шахтах Краматорска, в городе хаос: главная новость СВО 15 июня

Украинское командование экстренно готовит Краматорск к сдаче. ВСУ проводят выборочную эвакуацию населения и вывозят военно-промышленную базу, при этом в боях стараются беречь элитные подразделения, бросая «под ноги» наступающим силам насильно мобилизованных. Об этом в эксклюзивном интервью aif.ru рассказал военно-политический эксперт, участник СВО Ян Гагин.
«Мы давно отслеживаем эвакуацию из Краматорска и Славянска. Противник предполагает, что ему придется оставить эти города. С Константиновкой они практически уже распрощались. Украина пытается заявлять в медиапространстве, что у них всё хорошо, но на самом деле это не так. Мы как шли вперед, так и идем», — заявил Гагин.
По его словам, мирных жителей вывозят лишь из тех кварталов, которые планируется превратить в узлы обороны — как правило, это железобетонные здания у промзон. Частный сектор эвакуация практически не затрагивает.
«Очень часто детей эвакуируют отдельно от семей. Потом эти семьи никак не могут найти своих детей. Такой опыт мы фиксировали, начиная с Покровска и Авдеевки. Местные жители жаловались, что сотрудники СБУ и так называемых организаций вроде “Белый ангел” ходили по домам, выявляли детей и увозили их без опекунов. Дальнейшая судьба несовершеннолетних остается неизвестной», — рассказал эксперт.
Параллельно из города выводится военная инфраструктура. Прежде всего эвакуации подлежат химические лаборатории и мастерские по сборке беспилотников.
«Вывозятся любые военные производства. Это в том числе химлаборатории, которые у ВСУ есть практически на каждом участке зоны СВО, потому что противник активно применяет оружие с химической составляющей. Выводят мастерские по производству и сборке беспилотных систем. Чаще всего там находится просто сборка — сами системы поставляются из европейских стран, а на месте их собирают в готовые изделия», — пояснил Гагин.
Вместе с заводами город покидают госслужащие, вывозятся архивы и секретные части.
На передовой в районе Краматорска, по словам Гагина, командование ВСУ применяет тактику «пушечного мяса», стараясь сохранить боеспособность отборных частей.
«Когда мы активно начинаем работать, нам под ноги бросают чаще всего тех самых “мобиков”, насильно мобилизованных. Те части, которые не жалко, чтобы мы, идя вперед, об них спотыкались. Очень часто под ноги бросают также не особо квалифицированных наемников. Это касается выходцев из латиноамериканских стран — наименее квалифицированной военной силы», — отметил он.
В то же время действительно ценные кадры — спецназ, разведчиков и инструкторов из стран НАТО — при угрозе окружения незамедлительно вывозят из зоны боевых действий.
«Когда серьезно пахнет жареным, их вывозят. Это касается всех военных специалистов из стран НАТО и непростых наёмников из стран Европы», — резюмировал Гагин.