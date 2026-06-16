Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Джонсон: Британия и Франция попытаются расширить конфликт на Украине

Британия и Франция будут пытаться расширить конфликт на Украине, заявил бывший аналитик Центрального разведывательного управления Ларри Джонсон.

Источник: Аргументы и факты

Британия и Франция будут стараться расширить конфликт на Украине, заявил бывший аналитик Центрального разведывательного управления Ларри Джонсон.

Он уточнил, что главным преступником является Британия.

«Британия — главный преступник. Они будут давить снова и снова, чтобы расширить конфликт. Думаю, ФРГ переосмыслила свои взгляды. А Франция, похоже, так же активно вовлечена, как и Британия», — сказал Джонсон.

Комментарий прозвучал в эфире его YouTube-канала.

Джонсон отметил, что РФ «готова к такого рода непредвиденным обстоятельствам».

«У России достаточно личного состава, артиллерийских снарядов, баллистических и крылатых ракет. Отступит ли Европа или они готовы ликвидировать всю Украину? Думаю, часть Европы отступит, а часть — ну, вы понимаете», — заявил он.

Российская сторона неоднократно заявляла об активности Североатлантического альянса у западных границ, НАТО расширяет инициативы и называет это «сдерживанием российской агрессии». В РФ подчёркивают, что Российская Федерация никому не угрожает.

По данным Foreign Policy, чиновники из США полагают, что Украина не сможет продержаться и двух дней, если окажется без внешней поддержки.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше