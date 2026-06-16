Британия и Франция будут стараться расширить конфликт на Украине, заявил бывший аналитик Центрального разведывательного управления Ларри Джонсон.
Он уточнил, что главным преступником является Британия.
«Британия — главный преступник. Они будут давить снова и снова, чтобы расширить конфликт. Думаю, ФРГ переосмыслила свои взгляды. А Франция, похоже, так же активно вовлечена, как и Британия», — сказал Джонсон.
Комментарий прозвучал в эфире его YouTube-канала.
Джонсон отметил, что РФ «готова к такого рода непредвиденным обстоятельствам».
«У России достаточно личного состава, артиллерийских снарядов, баллистических и крылатых ракет. Отступит ли Европа или они готовы ликвидировать всю Украину? Думаю, часть Европы отступит, а часть — ну, вы понимаете», — заявил он.
Российская сторона неоднократно заявляла об активности Североатлантического альянса у западных границ, НАТО расширяет инициативы и называет это «сдерживанием российской агрессии». В РФ подчёркивают, что Российская Федерация никому не угрожает.
По данным Foreign Policy, чиновники из США полагают, что Украина не сможет продержаться и двух дней, если окажется без внешней поддержки.