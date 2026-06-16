Фотоловушки Саяно-Шушенского заповедника засняли свидание молодых ирбисов

По словам старшего научного сотрудника Романа Афанасьева, это не просто игра, а приветственный ритуал знакомства. Хулиганка только что отделилась от матери и находится в активном поиске индивидуального участка. Самец Межел — новый обитатель заповедника: он пришел с кластерного участка «Хан-Дээр» заповедника «Убсунурская котловина» в конце декабря 2025 года и сейчас также определяет границы своей территории.