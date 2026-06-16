Фотоловушки Саяно-Шушенского заповедника засняли свидание молодых ирбисов

КРАСНОЯРСК, 16 июн — РИА Новости. Фотоловушки в Саяно-Шушенском заповеднике на юге Красноярского края запечатлели свидание с кошачьми нежностями и флиртом двух молодых краснокнижных ирбисов, сообщила пресс-служба учреждения на своей странице во «ВКонтакте».
«На полученных кадрах молодая своенравная самка по кличке Хулиганка, как и положено особе с таким именем, проявляет повышенный, даже навязчивый интерес к кавалеру. При встрече она не стесняется и “бодает” самца лбом сопровождая это действие низким ворчанием», — говорится в сообщении.
В заповеднике поясняют, что для непосвященного это может показаться агрессией, но в мире ирбисов это означает — язык симпатии и знаком приветствия.
«Самец Межел, которому около четырех лет, отвечает на этот натиск с истинно мужской сдержанностью: он прижимается к земле, демонстрируя доверие, после чего пара приступает к совместным кувырканиям и внимательному изучению друг друга», — рассказали в заповеднике.
По словам старшего научного сотрудника Романа Афанасьева, это не просто игра, а приветственный ритуал знакомства. Хулиганка только что отделилась от матери и находится в активном поиске индивидуального участка. Самец Межел — новый обитатель заповедника: он пришел с кластерного участка «Хан-Дээр» заповедника «Убсунурская котловина» в конце декабря 2025 года и сейчас также определяет границы своей территории.
«На данный момент их участки обитания накладываются друг на друга. В следующем брачном периоде существует большая вероятность образования пары, которая может дать потомство и пополнить популяцию западно-саянской группировки» — рассказал Афанасьев.
Саяно-Шушенский заповедник — историческое место обитания снежного барса (ирбиса).