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Фотоловушки Саяно-Шушенского заповедника засняли свидание молодых ирбисов

В Саяно-Шушенском заповеднике сняли на видео знакомство двух ирбисов.

Источник: РИА Новости

КРАСНОЯРСК, 16 июн — РИА Новости. Фотоловушки в Саяно-Шушенском заповеднике на юге Красноярского края запечатлели свидание с кошачьми нежностями и флиртом двух молодых краснокнижных ирбисов, сообщила пресс-служба учреждения на своей странице во «ВКонтакте».

«На полученных кадрах молодая своенравная самка по кличке Хулиганка, как и положено особе с таким именем, проявляет повышенный, даже навязчивый интерес к кавалеру. При встрече она не стесняется и “бодает” самца лбом сопровождая это действие низким ворчанием», — говорится в сообщении.

В заповеднике поясняют, что для непосвященного это может показаться агрессией, но в мире ирбисов это означает — язык симпатии и знаком приветствия.

«Самец Межел, которому около четырех лет, отвечает на этот натиск с истинно мужской сдержанностью: он прижимается к земле, демонстрируя доверие, после чего пара приступает к совместным кувырканиям и внимательному изучению друг друга», — рассказали в заповеднике.

По словам старшего научного сотрудника Романа Афанасьева, это не просто игра, а приветственный ритуал знакомства. Хулиганка только что отделилась от матери и находится в активном поиске индивидуального участка. Самец Межел — новый обитатель заповедника: он пришел с кластерного участка «Хан-Дээр» заповедника «Убсунурская котловина» в конце декабря 2025 года и сейчас также определяет границы своей территории.

«На данный момент их участки обитания накладываются друг на друга. В следующем брачном периоде существует большая вероятность образования пары, которая может дать потомство и пополнить популяцию западно-саянской группировки» — рассказал Афанасьев.

Саяно-Шушенский заповедник — историческое место обитания снежного барса (ирбиса).