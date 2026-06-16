В красноярских «Тихих зорях» нашли нарушения пожарной безопасности

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В микрорайоне «Тихие зори» после обращений жителей и проверки прокуратуры выявили нарушения требований пожарной безопасности. Об этом сообщил депутат Заксобрания края Илья Зайцев со ссылкой на ответ регионального управления МЧС.
Во время внеплановых проверок специалисты обнаружили, что проезды для пожарной техники частично перекрыты заборами, бетонными блоками, столбиками и мусорными контейнерами. Кроме того, в некоторых домах были демонтированы пожарные лестницы на балконах и заблокированы аварийные люки.
Собственнику земельного участка, где установлено ограждение, вынесли предписание и назначили административный штраф. Сейчас это решение оспаривается в суде. Предписание также получила управляющая компания «Планета», в отношении которой рассматривается вопрос о привлечении к ответственности.
Одновременно в микрорайоне продолжается работа над транспортными проблемами. После обращения жителей на Николаевском мосту в сторону Октябрьского района убрали выделенную полосу для общественного транспорта и установили светофор на развязке. До конца августа планируется расширить подъездные пути к строящейся школе.
Также в ближайшие недели в микрорайоне должна появиться бесплатная парковка на 400 мест. Кроме того, городские власти прорабатывают строительство дороги, которая соединит улицу Лесников с улицей Свердловской. Сейчас для проекта ищут источники финансирования.
Депутат отметил, что продолжит контролировать исполнение выданных предписаний и сроки устранения нарушений.