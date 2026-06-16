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Иранец Мохеби стал первым представителем РПЛ, отличившимся на ЧМ-2026

Форвард «Ростова» забил гол в матче с командой Новой Зеландии.

ВАШИНГТОН, 16 июня. /ТАСС/. Нападающий сборной Ирана Мохаммад Мохеби первым из представителей Российской премьер-лиги (РПЛ) совершил результативное действие на чемпионате мира по футболу 2026 года.

Форвард «Ростова» на 64-й минуте забил второй мяч сборной Ирана в матче с командой Новой Зеландии. Встреча проходит в Инглвуде (штат Калифорния, США), идет второй тайм, счет ничейный — 2:2.

В итоговые заявки участников чемпионата мира попали 12 футболистов, выступавших в прошедшем сезоне в РПЛ. Ранее на чемпионате мира сыграли мексиканский защитник московского «Локомотива» Сесар Монтес и его соотечественник полузащитник столичного «Динамо» Луис Чавеса, бразильцы Дуглас Сантос и Луис Энрике (оба — «Зенит»), представитель Кабо-Верде Кевин Ленини («Краснодар»), парагваец Хуан Касерес («Динамо»). Также ожидают своих игр колумбиец Джон Кордоба («Краснодар»), панамец Эдгардо Фаринья («Пари Нижний Новгород») и представитель ДР Конго Тео Бонгонда, который летом покинул «Спартак». Представитель Кабо-Верде Жилсон Беншимол («Акрон») и тунисец Хазем Мастури («Динамо», Махачкала) не приняли участие в первых матчах команд.

Чемпионат мира пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. В турнире впервые примут участие 48 команд.

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