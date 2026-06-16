Иранец Мохеби стал первым представителем РПЛ, отличившимся на ЧМ-2026

В итоговые заявки участников чемпионата мира попали 12 футболистов, выступавших в прошедшем сезоне в РПЛ. Ранее на чемпионате мира сыграли мексиканский защитник московского «Локомотива» Сесар Монтес и его соотечественник полузащитник столичного «Динамо» Луис Чавеса, бразильцы Дуглас Сантос и Луис Энрике (оба — «Зенит»), представитель Кабо-Верде Кевин Ленини («Краснодар»), парагваец Хуан Касерес («Динамо»). Также ожидают своих игр колумбиец Джон Кордоба («Краснодар»), панамец Эдгардо Фаринья («Пари Нижний Новгород») и представитель ДР Конго Тео Бонгонда, который летом покинул «Спартак». Представитель Кабо-Верде Жилсон Беншимол («Акрон») и тунисец Хазем Мастури («Динамо», Махачкала) не приняли участие в первых матчах команд.