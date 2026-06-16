Минпромторг дополнил список автомобилей для закупки в такси

Весной список автомобилей, которые могут работать в качестве такси, пополнили Haval F7, Haval F7x, Haval Jolion, Tenet T7, а в мае туда добавили Omoda C5. Всего в перечень входят 27 брендов, среди которых Lada, Sollers, Evolute, Voyah, «Москвич», UMO, Haval, Tenet и другие.