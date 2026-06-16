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Минпромторг дополнил список автомобилей для закупки в такси

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В перечень автомобилей, допущенных к использованию в качестве такси в России, добавили еще одну модель.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В перечень автомобилей, допущенных к использованию в качестве такси в России, добавили еще одну модель.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Минпромторга, речь идет об одном автомобиле — Jetour X70PLUS: «Это машина китайского бренда, которая собирается в России в рамках специального инвестиционного контракта и имеет высокий уровень локализации производства».

Весной список автомобилей, которые могут работать в качестве такси, пополнили Haval F7, Haval F7x, Haval Jolion, Tenet T7, а в мае туда добавили Omoda C5. Всего в перечень входят 27 брендов, среди которых Lada, Sollers, Evolute, Voyah, «Москвич», UMO, Haval, Tenet и другие.

Перечень регулярно обновляется по мере локализации новых моделей.