Диброва обратилась за помощью к экстрасенсу Череватому из-за хейтеров

— Я чищусь постоянно, только из монастыря вернулась, исповедовалась. И отливки делала, и сейчас мне делают. Сколько бы я ни делала — все равно. У меня с одной стороны икона лежит, с другой стороны — змеиная шкурка, которую мне сказали носить с собой, — заявила Диброва в эфире шоу «Мастер игры» на ТНТ.