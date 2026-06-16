Диброва обратилась за помощью к экстрасенсу Череватому из-за хейтеров

Модель и блогерша Полина Диброва обратилась за помощью к участнику «Битвы экстрасенсов» Владу Череватому. Она рассказала, что после развода с телеведущим Дмитрием Дибровым столкнулась с волной критики и хейта.
Череватый отметил, что многие люди видят в ней «гнилого человека», но тут же заявил: это восприятие не соответствует действительности. Модель спросила, как ей изменить отношение общества. Экстрасенс ответил, что ей нужно «почистить» себя.
— Я чищусь постоянно, только из монастыря вернулась, исповедовалась. И отливки делала, и сейчас мне делают. Сколько бы я ни делала — все равно. У меня с одной стороны икона лежит, с другой стороны — змеиная шкурка, которую мне сказали носить с собой, — заявила Диброва в эфире шоу «Мастер игры» на ТНТ.
Череватый заверил, что если она поработает над этим, то «будет все хорошо».
Полина Диброва объяснила, почему не выходит замуж за бизнесмена Романа Товстика. Главным препятствием она назвала незавершенные судебные разбирательства между возлюбленным и его экс-женой Еленой.