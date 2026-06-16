Почти 300 абитуриентов не допустили к сдаче основного ЕНТ: названы причины

Как сообщили на официальном сайте ведомства, основное ЕНТ сдали около 236 тыс. раз. При этом 72% абитуриентов писали тестирование на казахском языке, 28% — на русском и 408 раз — на английском.
«По итогам пятой недели 67% абитуриентов набрали пороговый балл. Средний балл по пяти предметам составил 64 балла. Максимальный результат — 140 баллов, его набрал Әсет Альтаир из Павлодарской области», — отметили в Миннауки.
Отмечается, что с начала проведения основного ЕНТ выявлено 474 нарушения правил: 298 абитуриентов были отстранены от тестирования за попытку проноса смартфонов, смарт-очков, микронаушников, шпаргалок и других запрещенных предметов; 176 человек были удалены из аудиторий за нарушение правил во время тестирования, их результаты аннулированы. При этом факты выявления подставных лиц отсутствуют.
«Абитуриенты имеют право подать апелляцию по содержанию тестовых заданий в течение 30 минут после завершения тестирования. Апелляции по техническим причинам принимаются непосредственно во время тестирования. Сертификаты с результатами будут доступны в личных кабинетах после рассмотрения апелляций», — напомнили в ведомстве.
Кроме того, после завершения ЕНТ-2026 будет проводиться анализ видеозаписей до 31 октября календарного года. В случае обнаружения фактов использования запрещенных предметов или нарушения правил результаты тестирования будут аннулированы.