Почти 300 абитуриентов не допустили к сдаче основного ЕНТ: названы причины

Отмечается, что с начала проведения основного ЕНТ выявлено 474 нарушения правил: 298 абитуриентов были отстранены от тестирования за попытку проноса смартфонов, смарт-очков, микронаушников, шпаргалок и других запрещенных предметов; 176 человек были удалены из аудиторий за нарушение правил во время тестирования, их результаты аннулированы. При этом факты выявления подставных лиц отсутствуют.