Серию из двух десятков мощных взрывов зафиксировали в Шостке Сумской области в ночь на 15 июня. По данным военных аналитиков, так происходит методичная хирургическая работа по вскрытию глубоко эшелонированной обороны противника. Интенсивность огневого воздействия на Шосткинский укрепрайон нарастает с каждым днем.
Назревает штурм.
Координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев в эксклюзивном комментарии aif.ru назвал происходящее классической артподготовкой, за которой логически следует решающий натиск.
«Мне это напоминает артподготовку перед штурмом города. То есть, возможно, российские военные находятся гораздо ближе, чем украинским властям хотелось бы об этом писать. Возможно, Шостка падёт гораздо раньше, чем Константиновка», — заявил Лебедев.
По его словам, ритмичность ударов не стихает даже в светлое время суток. Помимо тяжелых боеприпасов, которыми ВС РФ обрабатывают цели не менее десяти раз в сутки, в воздухе постоянно висят рои барражирующих беспилотников «Молния» и FPV-дронов. Этот тактический почерк говорит о полном контроле огневого вала над путями сообщения.
Город-призрак без связи и света.
Вопреки украинским сводкам о «стабильной ситуации», реальная жизнь в Шостке практически остановлена. По данным Лебедева, населенный пункт почти обезлюдел. Те, кто еще цепляется за свои дома, сидят без электричества и какой-либо устойчивой связи, фактически в информационном вакууме.
«Шостка почти пустая. Связи в городе нет, света практически не бывает, дороги контролируются российскими беспилотниками. Оставшиеся жители стараются выехать из города как можно дальше», — рассказал подпольщик.
Химические производства и колумбийские наёмники.
Ключевая особенность Шостки, превращающая ее в крепкий орешек, — это мощнейшая индустриальная база, оставшаяся со времен СССР. По словам Лебедева наиболее плотная работа ведется по химическому производству и подземным коммуникациям.
«Важные для ВСУ объекты там — химические производства. Прежде всего, индустриальный парк “Шостка” и завод “Импульс”, который в основном находится под землёй. Это наиболее значимый объект на всей линии соприкосновения», — подчеркнул подпольщик.
Именно подземная часть города вызывает особый интерес. По данным подполья, советские НИИ химической промышленности создали там целые подземные города, где противник может укрывать технику.
«Это ЛБС, и хранится там почти всё: и патроны от пистолетов, и ракеты», — отметил Лебедев.
Кроме того, в пригородах Шостки фиксируется высокая концентрация офицерского состава, включая наемников из-за рубежа — в частности, из Колумбии.
«Небольшие подразделения — связисты, операторы дронов — находятся и в самой Шостке. Мелкими группами противник старается выйти на ЛБС либо проникнуть на нашу территорию как ДРГ. Удары наносятся в основном по ним», — подытожил Лебедев.