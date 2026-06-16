Выигран бой за город-призрак: у Сум взорваны бункеры с офицерами НАТО

По его словам, ритмичность ударов не стихает даже в светлое время суток. Помимо тяжелых боеприпасов, которыми ВС РФ обрабатывают цели не менее десяти раз в сутки, в воздухе постоянно висят рои барражирующих беспилотников «Молния» и FPV-дронов. Этот тактический почерк говорит о полном контроле огневого вала над путями сообщения.