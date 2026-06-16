Британия и Украина продлили двухлетний контракт по обогащенному урану: о чем договорились стороны

Тогда же стало известно, что Евросоюз приобретает у России обогащенный уран по цене 1713 евро за килограмм. Это максимальная с 2013 года стоимость. Всего в 2023 году ЕС приобрел 253 тонны за 430 млн евро, то есть российские поставки в структуре общих приобретений составили 19 процентов. Больше всего обогащенного урана Евросоюз покупает у Великобритании (28 процентов) и Нидерландов (20 процентов от общего объема закупок).