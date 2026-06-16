Иркутские хирурги удалили двухмесячной девочке кисту весом почти в килограмм

В Иркутской областной детской клинической больнице провели уникальную операцию. У двухмесячной малышки в животе обнаружили кисту весом почти в килограмм, при том что сама девочка весила всего шесть кило. Для взрослого это сравнимо с огромным арбузом внутри. Как сообщает детский хирург, главврач Юрий Козлов, УЗИ и МРТ подтвердили, что это киста яичника. Хирурги сработали максимально аккуратно!