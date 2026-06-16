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Иркутские хирурги удалили двухмесячной девочке кисту весом почти в килограмм

Для взрослого это сравнимо с огромным арбузом внутри.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутской областной детской клинической больнице провели уникальную операцию. У двухмесячной малышки в животе обнаружили кисту весом почти в килограмм, при том что сама девочка весила всего шесть кило. Для взрослого это сравнимо с огромным арбузом внутри. Как сообщает детский хирург, главврач Юрий Козлов, УЗИ и МРТ подтвердили, что это киста яичника. Хирурги сработали максимально аккуратно!

— Через три маленьких прокола ввели лапароскопические инструменты, эвакуировали жидкость, а затем через разрез в области пупка извлекли яичник наружу и провели органосохраняющую операцию, — рассказал Юрий Козлов.

Второй яичник здоров, а от пораженного удалось сохранить часть ткани, поэтому шансы стать мамой в будущем у девочки очень высоки.