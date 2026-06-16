Скрывала диагноз: актриса «Кухни» собиралась лечиться, но не дожила до 50

«Мне она сказала, что что-то вот ее беспокоит. Она сильно похудела. Таня друзьям рассказывала, что она похудела от любви, что у неё новый ухажёр. Вот она в буквальном смысле слова парила, очень хорошо выглядела. Все коллеги спрашивали, не боится ли она потерять свой типаж пышногрудой актрисы. Она отвечала, что она профессиональная актриса, может быть худой, может быть полной, это не влияет на ее актерские качества», — вспоминает Никита Турчин.