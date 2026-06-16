Скрывала диагноз: актриса «Кухни» собиралась лечиться, но не дожила до 50

В ночь на 13 июня не стало Татьяны Плетневой — актрисы, лицо которой знает каждый зритель российских сериалов. Ей было всего 48. За её плечами почти 200 ролей в «Кухне», «Улицах разбитых фонарей», «Интернах», «Склифосовском» и десятках других проектов. Но то, что происходило с ней в последние месяцы жизни, оставалось тайной даже для близких друзей.
Пропала со всех радаров.
Участник «Битвы экстрасенсов» Никита Турчин, близко друживший с Татьяной Плетневой, в эксклюзивном комментарии для aif.ru признался, что весной актриса буквально исчезла с радаров.
«В апреле-мае я ее потерял. Таня пропала со всех радаров, на связь не выходила. Я начал беспокоиться, что она не берет трубку и на сообщения не отвечает. Но в итоге выяснилось, что телефон был у сестры. Она сообщила, что Татьяна в больнице, и просила на тот момент об этой никому не говорить», — рассказал Турчин.
Оказалось, что даже находясь в тяжелом состоянии, Плетнева категорически запрещала разглашать детали своей болезни. Она не хотела жалости и шумихи вокруг своего имени.
Безжизненный голос и надежда на чудо.
Друзья до последнего верили, что энергичная и жизнерадостная Таня выкарабкается. Но телефонный разговор расставил всё по местам.
«Татьяна записала мне голосовое сообщение таким безжизненным практически голосом. Она благодарила за помощь и просила помочь с переводом в другую клинику. Она все это хотела сделать в тайне, никого не беспокоить. Она всегда была такой. Лишний раз не хотела пиара себе», — добавил Турчин.
Рак или цирроз? Диагноз, который скрывали.
Информация о том, что именно убило актрису, разнится. Режиссер Марат Никитин сообщил aif.ru, что у Плетневой была онкология. Их последняя встреча случилась около года назад на премьере фильма, и уже тогда Татьяна жаловалась на нехватку сил.
«Тогда она говорила, что немного подустала, энергии не хватает…. А вчера я узнал, что у нее был рак. Татьяна всегда была подвижная, энергичная, на всех светских мероприятиях, вечеринках, везде ее было видно», — поделился воспоминаниями Никитин.
Однако другие источники утверждают, что причиной смерти стал цирроз печени. Родственники актрисы не стали вдаваться в подробности, лишь сухо подтвердив факт тяжелой болезни.
«Я худею от любви»: как актриса маскировала беду.
Окружающие замечали, что пышногрудая красавица стремительно теряет вес. На вопросы встревоженных коллег Плетнева отвечала легко и с юмором, превращая свою болезнь в красивую легенду о новом романе.
«Мне она сказала, что что-то вот ее беспокоит. Она сильно похудела. Таня друзьям рассказывала, что она похудела от любви, что у неё новый ухажёр. Вот она в буквальном смысле слова парила, очень хорошо выглядела. Все коллеги спрашивали, не боится ли она потерять свой типаж пышногрудой актрисы. Она отвечала, что она профессиональная актриса, может быть худой, может быть полной, это не влияет на ее актерские качества», — вспоминает Никита Турчин.
Королева эпизода и одинокая мама.
Несмотря на всенародную известность и более 200 ролей, Татьяна оставалась скромным человеком, который никогда не кичился статусом.
«Мало кто может похвастаться такой фильмографией. 200 работ! Она королева эпизодов. Все знали лицо Тани Плетневой… Она была таким светлым человеком. Мы вместе занимались благотворительностью. Она вечная хохотушка, человек-праздник… Меня как обухом по голове ударили информацией о ее смерти», — с горечью заключил Турчин.
За внешним блеском светской жизни скрывалась женщина, которая в одиночку растила дочь Алёну. Многочисленные съемки были для неё не просто творчеством, а способом обеспечить семью. До последнего дня она играла свою самую сложную роль — сильной женщины, которая справится со всем сама.