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На 91-м году жизни умерла мать Дмитрия Хворостовского

Людмила Хворостовская скончалась после продолжительной болезни.

В Москве в возрасте 90 лет скончалась Людмила Петровна Хворостовская — мать великого оперного певца Дмитрия Хворостовского. Об этом сообщил министр культуры Красноярского края Аркадий Зинов.

«Низкий поклон Вам, Людмила Петровна, за то, что подарили миру великого сына!» — написал он. Зинов выразил соболезнования близким и пообещал помощь властей в организации похорон.

Напомним, Дмитрий Хворостовский — драматический баритон, народный артист, родился в Красноярске в 1962 году. Первые уроки музыки получил от отца, затем поступил в музыкальную школу. Ему пророчили карьеру пианиста, но он выбрал вокал. Певец скончался 22 ноября 2017 года в возрасте 55 лет после двух лет борьбы с раком мозга. С середины 1990-х он жил в Лондоне, но регулярно приезжал с концертами на родину.