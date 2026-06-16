На 91-м году жизни умерла мать Дмитрия Хворостовского

Напомним, Дмитрий Хворостовский — драматический баритон, народный артист, родился в Красноярске в 1962 году. Первые уроки музыки получил от отца, затем поступил в музыкальную школу. Ему пророчили карьеру пианиста, но он выбрал вокал. Певец скончался 22 ноября 2017 года в возрасте 55 лет после двух лет борьбы с раком мозга. С середины 1990-х он жил в Лондоне, но регулярно приезжал с концертами на родину.