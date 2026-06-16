В Хабаровском крае произошло смертельное ДТП на трассе «Уссури»

Инспекторы установили, что в зоне ДТП отсутствует искусственное освещение, а на одежде погибшего отсутствовали световозвращающие элементы. Госавтоинспекция напоминает водителям о необходимости быть особенно внимательными при движении в тёмное время суток, а пешеходам — использовать световозвращатели на неосвещённых участках дорог.