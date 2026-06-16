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Новосибирская область попала в топ-5 регионов для переезда россиян из-за рубежа

В основном это люди трудоспособного возраста с детьми.

Источник: Комсомольская правда

Новосибирская область попала в число пяти самых популярных регионов для переезда соотечественников из-за рубежа. Об этом сообщили в пресс-службе Миграционной службы МВД России.

За все время работы программы в Россию переехало столько соотечественников, сколько живет во Владимирской или Пензенской области. Больше всего переселенцев выбрали Тульскую, Калужскую, Челябинскую, Воронежскую и Новосибирскую области.

В основном это люди трудоспособного возраста с детьми. У большинства из них есть высшее или среднее специальное образование. Переселенцы успешно влились в российское общество и помогают развивать страну.