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В «Бобровый лог» возвращается «Зеленый амфитеатр»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Традиционно летом гостей Фанпарка ждут бесплатные концерты живой музыки на природе, среди леса и гор — в этом году они приурочены к 20-летию «Бобрового лога».

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Традиционно летом гостей Фанпарка ждут бесплатные концерты живой музыки на природе, среди леса и гор — в этом году они приурочены к 20-летию «Бобрового лога».

«Зеленый амфитеатр» откроется уже завтра, 17 июня, выступлением Сибирского оркестра ударных инструментов с программой «Музыка советского кино».

Гостей ждут знакомые мелодии из любимых фильмов: «Операция “Ы”», «Иван Васильевич меняет профессию», «Служебный роман», и других картин.

Композиции прозвучат в оригинальной интерпретации оркестра ударных инструментов: с маримбой, ксилофоном, вибрафоном и другими необычными инструментами.

Перед концертом для самых маленьких посетителей пройдет развлекательная программа с бурундуками Буром и Рундой, которая стартует с 18:00.

Вход свободный.

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