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Красноярские врачи приняли более 6 тысяч пациентов в ЛНР

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Медики из Красноярского края завершили двухмесячную работу в Свердловском муниципальном округе ЛНР.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Медики из Красноярского края завершили двухмесячную работу в Свердловском муниципальном округе ЛНР.

За это время узкие специалисты приняли 6202 пациента. Среди них 1696 детей.

Красноярские врачи работали не только в Свердловске, но и в восьми населенных пунктах округа. Медицинская группа вела прием без выходных и праздничных дней.

«Наша группа работала без выходных и праздников, полностью посвятив себя людям. Считаю, что нам удалось достичь отличного результата, обеспечив для местного населения доступную и качественную медицинскую помощь», — отметил руководитель группы Сергей Скрипкин.

Медики Красноярского края уже несколько лет выезжают в ЛНР, где принимают пациентов и помогают местным врачам, сообщили в администрации округа.