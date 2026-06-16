Красноярские врачи приняли более 6 тысяч пациентов в ЛНР

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Медики из Красноярского края завершили двухмесячную работу в Свердловском муниципальном округе ЛНР.
За это время узкие специалисты приняли 6202 пациента. Среди них 1696 детей.
Красноярские врачи работали не только в Свердловске, но и в восьми населенных пунктах округа. Медицинская группа вела прием без выходных и праздничных дней.
«Наша группа работала без выходных и праздников, полностью посвятив себя людям. Считаю, что нам удалось достичь отличного результата, обеспечив для местного населения доступную и качественную медицинскую помощь», — отметил руководитель группы Сергей Скрипкин.
Медики Красноярского края уже несколько лет выезжают в ЛНР, где принимают пациентов и помогают местным врачам, сообщили в администрации округа.