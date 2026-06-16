«Циан»: площади приобретаемых квартир растут после снижения в прошлом году

МОСКВА, 16 июн — РИА Недвижимость. Средняя площадь приобретаемых первичных квартир в крупных российских городах стала снова расти после прошлогоднего сокращения, с начала года она увеличилась на 7% — до 48,1 квадратного метра, сообщили РИА Недвижимость в «Циане».
По данным компании, в прошлом году средняя площадь приобретаемых на первичном рынке квартир снизилась — в декабре показатель был на 7% ниже по сравнению с декабрем 2024 года (45 против 48,6 квадратного метра).
Подобная ситуация обуславливалась высокими рыночными ставками ипотеки и ростом цен. Кроме того, стремительное снижение показателя произошло в конце года, когда перед ожидаемым ужесточением условий семейной ипотеки заключалось много спонтанных сделок, а площади таких квартир обычно меньше, чем тех, которые приобретаются обдуманно для собственного проживания, пояснили в компании.
«В 2026 году вновь стали покупать более просторные квартиры — к апрелю относительно конца 2025 года площадь приобретенного жилья увеличилась в среднем по городам на 7% или 3 квадратных метра — 48,1 квадратного метра. После изменения условий семейной ипотеки на рынке стало меньше спонтанных и инвестиционных сделок: были запрещены донорские схемы, в результате чего повысилась доля покупателей, которые приобретают квартиры для собственного проживания — а значит, и с лучшими характеристиками», — рассказала ведущий аналитик «Циана» Елена Бобровская.
По ее словам, резкий скачок показателя произошел как раз после введения новых правил. Подобный рост был после завершения льготной ипотеки в июле-сентябре 2024 года. Кроме того, постепенно становится доступнее рыночная ипотека, а цены почти не растут — в среднем плюс 2% к концу 2025 года, отметила она.
По статистике сервиса, в лидерах по увеличению средней площади приобретаемого первичного Тольятти, Воронеж, Саратов, Новокузнецк и Сочи (плюс 15−24%), но во всех этих локациях, кроме Воронежа, показатели волатильны и заметно меняются от месяца к месяцу из-за сравнительно небольшого числа сделок. В Москве средний метраж вырос на 11% к концу прошлого года, в Санкт-Петербурге — на 5%.