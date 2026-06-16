«Циан»: площади приобретаемых квартир растут после снижения в прошлом году

«В 2026 году вновь стали покупать более просторные квартиры — к апрелю относительно конца 2025 года площадь приобретенного жилья увеличилась в среднем по городам на 7% или 3 квадратных метра — 48,1 квадратного метра. После изменения условий семейной ипотеки на рынке стало меньше спонтанных и инвестиционных сделок: были запрещены донорские схемы, в результате чего повысилась доля покупателей, которые приобретают квартиры для собственного проживания — а значит, и с лучшими характеристиками», — рассказала ведущий аналитик «Циана» Елена Бобровская.