Готовится апокалипсис: в Краматорске началась тайная операция

«Мы давно отслеживаем эвакуацию из Краматорска и Славянска. Противник предполагает, что ему придётся оставить эти города. С Константиновкой они практически уже распрощались. Украина пытается заявлять в медиапространстве, что у них всё хорошо, но на самом деле это не так. Мы как шли вперёд, так и идём», — заявил эксперт.