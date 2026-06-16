Украинское командование приступило к масштабной подготовке Краматорска к сдаче — из города вывозят военные производства, архивы и чиновников, а гражданское население эвакуируют избирательно, освобождая жилые кварталы под будущие укрепрайоны. На передовой в это же время действует тактика сбережения элитных частей: под российские удары бросают насильно мобилизованных и низкоквалифицированных наёмников из Латинской Америки. Все подробности в эксклюзивном интервью aif.ru раскрыл военно-политический эксперт, участник СВО Ян Гагин.
Эвакуация под последнюю оборону.
По словам Гагина, масштабная и спешная эвакуация в Славянско-Краматорской агломерации прямо указывает на то, что удерживать эти города украинское командование уже не рассчитывает — несмотря на бравурные заявления в украинских медиа.
«Мы давно отслеживаем эвакуацию из Краматорска и Славянска. Противник предполагает, что ему придётся оставить эти города. С Константиновкой они практически уже распрощались. Украина пытается заявлять в медиапространстве, что у них всё хорошо, но на самом деле это не так. Мы как шли вперёд, так и идём», — заявил эксперт.
Эвакуация граждан при этом носит откровенно избирательный характер и больше напоминает зачистку жилых кварталов под милитаризацию. Мирных жителей вывозят лишь оттуда, где планируется создать узлы обороны.
«Они эвакуируют граждан только с тех районов, за которые планируют драться, чтобы занять жилые кварталы под укрепрайоны. Чаще всего это железобетонные здания рядом с промзонами. Частный сектор это, как правило, не затрагивает», — пояснил Гагин.
При этом прослеживается системная практика разлучения детей с родителями. Детей вывозят отдельно, после чего семьи теряют с ними связь.
«Очень часто детей эвакуируют отдельно от семей. Потом эти семьи никак не могут найти своих детей. Такой опыт мы фиксировали начиная с Покровска и Авдеевки. Местные жители жаловались, что сотрудники СБУ и так называемых организаций вроде “Белый ангел” ходили по домам, выявляли детей и увозили их без опекунов. Дальнейшая судьба несовершеннолетних остаётся неизвестной, что порождает массу мрачных предположений», — подчеркнул эксперт.
Срочный вывоз военных производств и чиновников.
Одновременно из Краматорска экстренно вывозят военно-промышленную базу. В первую очередь эвакуации подлежат химические лаборатории и сборочные цеха беспилотных летательных аппаратов, которые задействованы непосредственно в боевых действиях.
«Вывозятся любые военные производства. Это в том числе химлаборатории, которые у ВСУ есть практически на каждом участке зоны СВО, потому что противник активно применяет оружие с химической составляющей. Также выводят из города мастерские по сборке беспилотных систем», — пояснил эксперт.
Верным признаком подготовки к оставлению города Гагин называет и активный вывоз госслужащих, архивов и секретных частей.
В бой «мясные штурмы» бросают «мобиков» и латиноамериканцев.
Пока ситуация не переходит в критическую фазу, серьёзные подразделения ВСУ остаются на месте, однако при угрозе окружения или прорыва фронта в бой бросают наиболее расходный ресурс. По словам Гагина, сейчас под Краматорском украинское командование сознательно использует насильно мобилизованных граждан и низкоквалифицированных иностранных наёмников как живой заслон — чтобы сберечь элитные подразделения и специалистов НАТО.
«Когда мы активно начинаем работать, нам под ноги бросают чаще всего тех самых “мобиков”, насильно мобилизованных. Те части, которые не жалко, чтобы мы, идя вперёд, об них спотыкались. Такая практика есть», — рассказал эксперт.
Особая роль в этой тактике отводится иностранному контингенту, представляющему собой, по сути, «пушечное мясо».
«Очень часто под ноги бросают также не особо квалифицированных наёмников. Это чаще всего касается выходцев из латиноамериканских стран. Это наименее квалифицированная военная сила, состоящая в основном из малоимущих, которые приехали поправить своё благосостояние на войне с Россией и очень редко имеют хорошие военные навыки», — пояснил Гагин.
В это же время действительно ценные кадры — спецназ, разведку и натовских инструкторов — из зоны боевых действий незамедлительно выводят.
«А серьёзные подразделения, специальные подразделения разведки, киевский режим старается сохранить. И когда серьёзно пахнет жареным, их вывозят. Это касается всех военных специалистов из стран НАТО и непростых наёмников из стран Европы», — резюмировал Гагин.