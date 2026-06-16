Эксперт Асмаковский: дети не зовут на помощь, когда начинают тонуть

«Если брать детскую гибель, на чем я хочу акцентировать внимание, она происходит в 99%, наверное, случаев в пресноводных водоемах, в отдаленных районах. Были случаи, когда по несколько несовершеннолетних человек гибли на реке Большая Уссурка, на [водоемах] Лесозаводского городского округа, Дальнереченского городского округа, где не оборудовано ни одного безопасного пляжа. Сейчас там происходит оборудование мобильных спасательных постов», — рассказал Асмаковский.