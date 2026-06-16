Эксперт Асмаковский: дети не зовут на помощь, когда начинают тонуть

ВЛАДИВОСТОК, 16 июня. /ТАСС/. Взрослым необходимо особенно тщательно следить за отдыхающими на водоемах детьми, чтобы предотвратить трагедию, при которой ребенок может утонуть. Опасность сохраняется, даже если родители находятся неподалеку, так как дети обычно не зовут никого на помощь, рассказал ТАСС главный государственный инспектор по маломерным судам Приморского края Илья Асмаковский.
«Дети тонут молча — на помощь они не зовут. Поэтому задача взрослых — не оставлять детей без присмотра. Наверное, [так происходит] в силу детской психики. Он попадает в критическую ситуацию и не понимает, что необходимо позвать на помощь. Уходит под воду и никого не зовет», — сказал Асмаковский.
С начала года в Приморье утонули шесть человек, включая одного ребенка. Асмаковский пояснил, что в большинстве случаев гибель детей в регионе происходит на пресных водоемах, а не на морском побережье.
«Если брать детскую гибель, на чем я хочу акцентировать внимание, она происходит в 99%, наверное, случаев в пресноводных водоемах, в отдаленных районах. Были случаи, когда по несколько несовершеннолетних человек гибли на реке Большая Уссурка, на [водоемах] Лесозаводского городского округа, Дальнереченского городского округа, где не оборудовано ни одного безопасного пляжа. Сейчас там происходит оборудование мобильных спасательных постов», — рассказал Асмаковский.
Он подчеркнул, что особую опасность представляет купание в водохранилищах. В таких местах возможны резкие перепады уровня воды, когда дно буквально уходит из-под ног. А также опасно неравномерное прогревание воды — при попадании под холодный «ключ» может произойти спазм голосовых связок, и тогда на помощь не сможет позвать ни ребенок, ни взрослый.