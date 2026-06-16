Биолог Глазков: употребление пива повышает риск укуса комара на 10−15%

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Человек, употребивший пиво, становится более привлекательной мишенью для комаров — риск быть укушенным повышается на 10−15%. Это связано с усилением выдоха углекислого газа и изменением запаха тела, рассказал ТАСС кандидат биологических наук, член Русского географического общества Павел Глазков.
«Комары обнаруживают жертву по концентрации углекислого газа, тепловому излучению и запаху пота. Пиво провоцирует брожение в организме, учащается выдох, и запах этого “выхлопа” становится более выраженным. Я думаю, привлекательность для комаров в таких случаях действительно возрастает процентов на 10−15», — сказал Глазков.
Он пояснил, что самцы комаров питаются нектаром и для человека безобидны, а самкам кровь нужна для созревания яиц.
Глазков также добавил, что сократить количество комаров на дачном участке можно без химии — с помощью самодельной ловушки из пластиковой бутылки с дрожжами, сахаром и водой, которая выделяет углекислый газ и привлекает насекомых.