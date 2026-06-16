Биолог Глазков: употребление пива повышает риск укуса комара на 10−15%

«Комары обнаруживают жертву по концентрации углекислого газа, тепловому излучению и запаху пота. Пиво провоцирует брожение в организме, учащается выдох, и запах этого “выхлопа” становится более выраженным. Я думаю, привлекательность для комаров в таких случаях действительно возрастает процентов на 10−15», — сказал Глазков.