Красноярцам рассказали, как выбрать хороший квас

Квас — напиток со множеством вариаций. Помимо классического хлебного вкуса, существуют рецепты с добавлением пряных трав, мёда, пчелиных сот, а также овощные (из свеклы или репы) и фруктово-ягодные варианты (яблочно-рябиновый или сливово-грушевый). Эксперты Роспотребнадзора рассказали красноярцам, как выбрать качественный хлебный квас промышленного производства. Стоит обратить внимание на состав продукта. Идеальный состав должен быть коротким: вода, ржаная мука, солод, сахар и дрожжи. Избегайте напитков с искусственными добавками, консервантами и подсластителями. Наличие пены говорит о достаточном содержании натуральной углекислоты и соблюдении технологии брожения. Выбирайте продукт в тёмной стеклянной бутылке или пластиковой непрозрачной таре. Это защищает квас от света, который может испортить вкус и качество напитка. Классический хлебный квас имеет невысокую калорийность — всего около 27 ккал на 100 грамм. Напиток освежает, благотворно влияет на пищеварение и обмен веществ, помогает расщеплять жиры, а благодаря витаминам В1, Е и А укрепляет волосы и ногти. Важно помнить о противопоказаниях: употреблять квас с осторожностью следует людям с циррозом печени, гастритом и гипертонией.