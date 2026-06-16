Долг в 760 тысяч рублей помешал красноярке улететь на отдых за границу

А ведь ее предупреждали о последствиях, когда она пустила на самотек долг по кредиту. Даже когда состоялся суд и требование банка о взыскании этого самого долга было удовлетворено. Судебный пристав рассказал ей о мерах принудительного взыскания — все равно проигнорировала.