Долг в 760 тысяч рублей помешал красноярке улететь на отдых за границу

Долг в 760 тысяч рублей помешал жительнице Красноярского края улететь на отдых на границу. Планы женщина строила давно, приобрела путевку, собрала чемоданы. Но столкнулась с реальностью — запретом выезда за пределы России.
А ведь ее предупреждали о последствиях, когда она пустила на самотек долг по кредиту. Даже когда состоялся суд и требование банка о взыскании этого самого долга было удовлетворено. Судебный пристав рассказал ей о мерах принудительного взыскания — все равно проигнорировала.
Но кредит ведь сам себя не оплатит, пристав ограничил должницу в праве выезда за пределы страны, а также обратил взыскание на денежные средства, поступающие на ее банковские счета. И тогда — где только деньги нашла — женщина внесла всю сумму плюс 90 тысяч рублей исполнительского сбора.
В пресс-службе регионального управления ФССП рассказали, что с начала 2026 года ограничение права выезда за пределы страны наложено на более чем 300 тысяч должников — жителей края.