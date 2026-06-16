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Иркутские таможенники изъяли купленное ожерелье из клыков медведя

Иностранец хотел увезти приобретенное ожерелье из медвежьих клыков с кулоном из янтаря в Китай.

Источник: Иркутская таможня

В аэропорту Иркутска таможенники пресекли попытку вывоза в Пекин ожерелья из шести медвежьих клыков с кулоном из янтаря. Об этом сообщили в пресс-службе Иркутской таможни.

Иностранец приобрел украшение с рук и не имел разрешительных документов, хотя все виды медведей охраняются Конвенцией СИТЕС. Экспертиза подтвердила подлинность дериватов. Возбуждены два административных дела, изделие изъято, пассажиру грозит штраф.

Таможня напоминает, что такие предметы требуют обязательного письменного декларирования.

Ранее таможенники изъяли у иностранца в аэропорту львиные когти.