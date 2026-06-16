Губернатор Новосибирской области взял под контроль состояние пляжей

Губернатор Андрей Травников потребовал доклад о готовности всех мест отдыха.
В Новосибирской области планируется открыть 23 официальных пляжа. По информации ГУ МЧС региона, полная готовность инфраструктуры будет достигнута к 27 июня. Спасательные посты должны быть размещены не только на легальных пляжах, но и в зонах неорганизованного отдыха.
Однако к 15 июня спасательные службы работают только на 50 нелегальных пляжах. Как отметил первый заместитель начальника ГУ МЧС по региону Евгений Лебедев, безопасность в местах неорганизованного отдыха остаётся недостаточной. Главам муниципалитетов предписано взять ситуацию под личный контроль.
Губернатор Андрей Травников потребовал от МинЖКХ предоставить информацию о муниципалитетах, где эта работа выполнена не полностью.
Ранее мы рассказывали, что предупреждение о сильной жаре в Новосибирске продлили до 24 июня.
Татьяна Картавых