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Губернатор Новосибирской области взял под контроль состояние пляжей

Посты спасателей должны появиться даже на нелегальных местах отдыха.

Источник: НДН.ИНФО

Губернатор Андрей Травников потребовал доклад о готовности всех мест отдыха.

В Новосибирской области планируется открыть 23 официальных пляжа. По информации ГУ МЧС региона, полная готовность инфраструктуры будет достигнута к 27 июня. Спасательные посты должны быть размещены не только на легальных пляжах, но и в зонах неорганизованного отдыха.

Однако к 15 июня спасательные службы работают только на 50 нелегальных пляжах. Как отметил первый заместитель начальника ГУ МЧС по региону Евгений Лебедев, безопасность в местах неорганизованного отдыха остаётся недостаточной. Главам муниципалитетов предписано взять ситуацию под личный контроль.

Губернатор Андрей Травников потребовал от МинЖКХ предоставить информацию о муниципалитетах, где эта работа выполнена не полностью.

Татьяна Картавых

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