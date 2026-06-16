В Астане провели масштабную акцию по безопасности на воде

Акция была направлена на формирование культуры безопасного поведения на водоемах, предупреждение несчастных случаев и повышение ответственности граждан за собственную безопасность и безопасность детей.
Жителям напомнили правила поведения на воде.
Мероприятие прошло на одном из городских пляжей столицы.
Участникам подробно разъяснили основные правила безопасности во время отдыха у воды и рассказали о мерах предосторожности при купании.
Особое внимание организаторы уделили профилактике несчастных случаев в летний период, когда количество отдыхающих на водоемах традиционно возрастает.
Спасатели показали практические навыки.
Сотрудники Департамента по чрезвычайным ситуациям провели для участников наглядные демонстрации.
Гостям мероприятия показали:
способы использования спасательных средств на воде; порядок действий при возникновении чрезвычайных ситуаций; методы оказания первой медицинской помощи пострадавшим; основные правила спасения людей на воде.
Практическая часть вызвала большой интерес у участников акции.
В мероприятии приняли участие около 200 человек.
Участниками профилактической акции стали порядка 200 человек.
Среди них:
спортсмены; любители плавания; жители столицы; представители общественности.
Организаторы отметили важность подобных встреч для повышения уровня информированности населения и формирования ответственного отношения к вопросам безопасности.
Акцент на профилактике и ответственности.
Мероприятие прошло в рамках работы по укреплению правовой культуры и профилактике чрезвычайных происшествий.
По мнению организаторов, соблюдение простых правил поведения на воде позволяет значительно снизить риск несчастных случаев и сохранить жизнь и здоровье людей.
Что это значит.
С наступлением купального сезона вопросы безопасности на воде становятся особенно актуальными. Большинство происшествий происходит из-за пренебрежения элементарными правилами безопасности, купания в необорудованных местах и недостаточного контроля за детьми.
Проведение профилактических мероприятий помогает напомнить гражданам о потенциальных рисках и повысить уровень готовности к действиям в экстренных ситуациях, что в конечном итоге способствует снижению числа несчастных случаев на водоемах.