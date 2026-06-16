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В Астане провели масштабную акцию по безопасности на воде

В Астане в рамках реализации нарратива «Закон и порядок» прокуратура района Байконыр организовала профилактическое мероприятие «Безопасность на воде — ответственность каждого», передает DKNews.kz.

Источник: Деловой Казахстан

Акция была направлена на формирование культуры безопасного поведения на водоемах, предупреждение несчастных случаев и повышение ответственности граждан за собственную безопасность и безопасность детей.

Жителям напомнили правила поведения на воде.

Мероприятие прошло на одном из городских пляжей столицы.

Участникам подробно разъяснили основные правила безопасности во время отдыха у воды и рассказали о мерах предосторожности при купании.

Особое внимание организаторы уделили профилактике несчастных случаев в летний период, когда количество отдыхающих на водоемах традиционно возрастает.

Спасатели показали практические навыки.

Сотрудники Департамента по чрезвычайным ситуациям провели для участников наглядные демонстрации.

Гостям мероприятия показали:

способы использования спасательных средств на воде; порядок действий при возникновении чрезвычайных ситуаций; методы оказания первой медицинской помощи пострадавшим; основные правила спасения людей на воде.

Практическая часть вызвала большой интерес у участников акции.

В мероприятии приняли участие около 200 человек.

Участниками профилактической акции стали порядка 200 человек.

Среди них:

спортсмены; любители плавания; жители столицы; представители общественности.

Организаторы отметили важность подобных встреч для повышения уровня информированности населения и формирования ответственного отношения к вопросам безопасности.

Акцент на профилактике и ответственности.

Мероприятие прошло в рамках работы по укреплению правовой культуры и профилактике чрезвычайных происшествий.

По мнению организаторов, соблюдение простых правил поведения на воде позволяет значительно снизить риск несчастных случаев и сохранить жизнь и здоровье людей.

Что это значит.

С наступлением купального сезона вопросы безопасности на воде становятся особенно актуальными. Большинство происшествий происходит из-за пренебрежения элементарными правилами безопасности, купания в необорудованных местах и недостаточного контроля за детьми.

Проведение профилактических мероприятий помогает напомнить гражданам о потенциальных рисках и повысить уровень готовности к действиям в экстренных ситуациях, что в конечном итоге способствует снижению числа несчастных случаев на водоемах.