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Выпускников Новосибирска предостерегли от поддельных сайтов с результатами ЕГЭ

Мошенники создают опасные копии сайтов для проверки результатов экзаменов.

Источник: Комсомольская правда

Новосибирцев предупредили о новой схеме мошенничества, нацеленной на школьников и абитуриентов. Столичный департамент образования и науки объясняет, что мошенники создают поддельные сайты, имитирующие проверку результатов ЕГЭ и ОГЭ.

Аферисты обещают за деньги повысить баллы или устроить пересдачу. Также они рассылают письма от имени приемных комиссий с просьбой подтвердить место в вузе по опасной ссылке или звонят, представляясь сотрудниками университетов, и требуют предоплату за «бронирование» места на платном отделении.

В ведомстве призвали не передавать личные данные по СМС, не переходить по подозрительным ссылкам и решать все вопросы только через официальные организации.