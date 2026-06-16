Выпускников Новосибирска предостерегли от поддельных сайтов с результатами ЕГЭ

Аферисты обещают за деньги повысить баллы или устроить пересдачу. Также они рассылают письма от имени приемных комиссий с просьбой подтвердить место в вузе по опасной ссылке или звонят, представляясь сотрудниками университетов, и требуют предоплату за «бронирование» места на платном отделении.