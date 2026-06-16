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Минтранс назвал причину поломки хабаровского теплохода «70 лет Победы»

Ремонтные работы пообещали завершить до 26 июня.

Источник: Хабаровский край сегодня

Согласно заявлению министерства транспорта Хабаровского края, причиной поломки теплохода «70 лет Победы» стало попадание мусора в двигатель. Над устранением поломки уже работают, завершить ремонт пообещали до конца июня, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

— После неблагоприятных погодных условий у побережья Хабаровска увеличилось количество плавающего мусора. При попадании постороннего предмета в водометную систему произошло повреждение одного из узлов двигательной установки. Судно временно выведено из расписания, — отметили в профильном ведомстве.

Необходимые для ремонта детали уже закупили, их доставляют в Хабаровск. Пока ориентировочная дата завершения работ — 26 июня. Точную дату объявят позднее.

Напомним, что теплоход «70 лет Победы», курсирующий по маршруту Хабаровск — Фуюань, приостановил работу с 13 июня. На данный момент у туристов одна альтернатива — медленные китайские теплоходы.