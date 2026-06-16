Минтранс назвал причину поломки хабаровского теплохода «70 лет Победы»

— После неблагоприятных погодных условий у побережья Хабаровска увеличилось количество плавающего мусора. При попадании постороннего предмета в водометную систему произошло повреждение одного из узлов двигательной установки. Судно временно выведено из расписания, — отметили в профильном ведомстве.