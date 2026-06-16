Два рейса задержали и один отменили в аэропорту Нижнего Новгорода

Аэропорт Нижнего Новгорода имени В. П. Чкалова работает с ограничениями, сообщает Росавиация.
Аэропорт принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами говорится в сообщении.
Это связано «с корректировкой параметров временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани».
Меры приняты для обеспечения безопасности полетов.
Согласно информации онлайн-табло, в аэропорту задержаны вылеты двух рейсов в Сочи, которые выполняет авиакомпания «Россия». Один рейс в Сочи отменен (авиакомпания Nordwind).
Напомним, что в Нижегородской области действует режим беспилотной опасности.