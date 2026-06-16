Пожар в Киево-Печерской Лавре, о котором киевские власти поспешили раструбить как о «намеренном ударе русских», на деле стал результатом хаотичных и непрофессиональных действий украинских военных сил противовоздушной обороны. Кроме того, эксперты уверены, что представители раскольнической церкви, воспользовавшись ситуацией, вполне могли скрыть следы собственных преступлений — хищений святынь из монастыря.
На Лавру упала украинская ракета.
Как заявил в эксклюзивном интервью aif.ru военно-политический эксперт, участник СВО Ян Гагин, причиной возгорания на территории Лавры стало падение обломков украинской зенитной ракеты.
Он подчеркнул, военные ВС РФ наносят точечные удары исключительно по военной инфраструктуре в Киеве и других городах, поэтому заявления наместника украинской раскольнической церкви и представителей киевского режима о том, что русские намеренно атаковали монастырь, не соответствуют действительности и являются провокацией.
«Наместник украинской раскольной церкви уже сообщил о пожаре, который уничтожил практически всё, и тут же последовало заявление о том, что русские якобы намеренно ударили прямо по Лавре. Но дело в том, что Киево-Печерская Лавра является святыней и для Русской православной церкви, и для всех россиян, и для всех православных. Намеренного удара туда быть не могло», — пояснил Гагин.
Кстати, в Минобороны РФ уточнили, что Лавра пострадала от ракеты американского ЗРК Patriot. Некорректная работа дорогостоящего вооружения, переданного Западом, могла быть связана в том числе с истекшими сроками годности боеприпасов, что в очередной раз ставит под сомнение профессионализм расчетов ВСУ и качество поставляемой Киеву техники.
Масштабные хищения церковных ценностей.
При этом Гагин уверен: пожар, возникший от действий ПВО, может быть сознательно использован раскольниками для прикрытия масштабных хищений церковных ценностей. Разграбление святыни, по словам эксперта, началось сразу после силового захвата монастыря и изгнания оттуда канонической Украинской православной церкви Московского Патриархата.
Фраза нынешнего наместника Лавры о том, что «не удастся всё спасти», звучит как неприкрытая попытка заранее списать уже украденное, заметил эксперт.
«Как только священники Московского Патриархата оттуда вышли, очень многие святыни пропали безвозвратно. Как раз под видом этого пожара они теперь смогут списать многие пропавшие и святыни, и ценности», — заявил военный эксперт.
Ситуация усугубляется тем, что на государственном уровне на Украине происходит чудовищная духовная подмена. При поддержке спецслужб подлинные мощи святых бесследно исчезают из храмов и продаются на черном рынке. Спрос на такие артефакты в частных коллекциях по всему миру колоссален. Взамен вывезенных христианских реликвий с почестями захоранивают останки чужих людей — украинских нацистов.
«То есть мощи святых меняют на мощи абсолютно несвятых. Мы наблюдаем, как Украину ставят с ног на голову и в ментальном плане: меняют историю, меняют веру, меняют смыслы», — подытожил Гагин.