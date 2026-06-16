ВСУ подожгли Лавру в Киеве: раскрыт коварный план хищения мощей и икон

«Наместник украинской раскольной церкви уже сообщил о пожаре, который уничтожил практически всё, и тут же последовало заявление о том, что русские якобы намеренно ударили прямо по Лавре. Но дело в том, что Киево-Печерская Лавра является святыней и для Русской православной церкви, и для всех россиян, и для всех православных. Намеренного удара туда быть не могло», — пояснил Гагин.