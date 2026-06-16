Создатель самого известного советского синтезатора ушел из жизни

Инженер и конструктор Владимир Кузьмин, руководивший разработкой советского синтезатора «Поливокс», умер 12 июня в возрасте 72 лет. О смерти разработчика ТАСС сообщил генеральный директор одного из российских предприятий.
По словам собеседника агентства, Кузьмин скончался после третьего инсульта. Сейчас представители предприятия поддерживают связь с его семьей.
Имя Кузьмина связано с созданием «Поливокса» — наиболее известного аналогового синтезатора, выпускавшегося в СССР. Работа над инструментом велась в начале 1980-х годов. Серийное производство продолжалось до 1991 года, а сам синтезатор впоследствии получил известность далеко за пределами страны.
Будущий разработчик родился 13 октября 1953 года во Владивостоке. После окончания Свердловского горного института по специальности «Автоматизация производственных процессов» он начал работать инженером-электронщиком. С 1976 года Кузьмин занимался разработкой электромузыкальной техники на Уральском заводе «Вектор».
Позднее конструктор участвовал в создании электроорганов, вокодеров, MIDI-контроллеров и другой электронной аппаратуры. С начала 1990-х годов он возглавлял Уральский центр музыкальной технологии, а также преподавал дисциплины, связанные со звукорежиссурой и электроакустикой.
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