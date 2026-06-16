Создатель самого известного советского синтезатора ушел из жизни

Имя Кузьмина связано с созданием «Поливокса» — наиболее известного аналогового синтезатора, выпускавшегося в СССР. Работа над инструментом велась в начале 1980-х годов. Серийное производство продолжалось до 1991 года, а сам синтезатор впоследствии получил известность далеко за пределами страны.