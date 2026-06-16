Иран и Новая Зеландия сыграли вничью на ЧМ-2026

Матч первого тура на ЧМ-2026 между сборными Ирана и Новой Зеландии завершился со счетом 2:2. Теперь у Ирана, Новой Зеландии, а также у Бельгии и Египта, которые тоже входят в группу G, по одному очку.
В составе сборной Новой Зеландии два гола забил Элайджа Джаст (7', 55'). У сборной Ирана отличились защитник Рамин Резаян (33') и полузащитник Мохаммад Мохеби (64'). Это уже четвертая ничья подряд на чемпионате мира: до этого матч Испании против Кабо-Верде закончился со счетом 0:0, Египта с Бельгией — 1:1, Саудовской Аравией с Уругваем — 1:1.
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